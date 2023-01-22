حزب الاتحاد الوطني للإصلاح يُبارك الانخراط الأمريكي في ليبيا مؤخرًا

بارك حزب الاتحاد الوطني للإصلاح في بيان له الانخراط الأمريكي الدبلوماسي والأمني في ليبيا مؤخرًا. وقال الحزب في بيانه: نبارك الانخراط الخارجي الايجابي القوي الأخير في المسألة الليبية وتوجه المجتمع الدولي البين لتحمل مسؤولياته.

وأضاف، كما نبارك الانخراط الايجابي القوي للإدارة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية ولو بعد تأخر وتباطؤ طال أمده. وتابع الحزب قائلا: الزيارات الأمريكية توجت بإيصال رسائل قوية بعدم عرقلة العملية الديمقراطية وتوحيد المؤسسات المدنية والعسكرية تحت قيادة مدنية منتخبة.

وأضاف البيان، أن البعثات الأممية المتتالية بليبيا تعيد تكرار التجارب الفاشلة وتعول على معاول الهدم وأسباب الفشل كعناصر مهمة ورئيسية لتحقيق الاستقرار. كما أشار الحزب في بيانه، أن عقيلة متقلب ومسلوب الشخصية والإرادة ويقع تحت تأثير ونفوذ التدخل السلبي السافر الداخلي والخارجي بشقيه الإقليمي والدولي. وفقا لبيان حزب الاتحاد الوطني للإصلاح.

مضيفا، أن تصريحات عقيلة غير المسؤولة الأخيرة ونكثه لعهوده وتوافقاته وتلويحه بالانقسام والتدخل الخارجي خير دليل على شخصيته.