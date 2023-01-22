وزير الثقافة والفنون تستقبل وفدًا من مشايخ وأعيان بلدية تهالة

التقت وزير الثقافة والفنون صالحة الدروقي وفدًا من مشايخ وأعيان بلدية تهالة، بحضور مدير إدارة المهرجانات والأنشطة الثقافية ومدير مكتب الإعلام والتواصل ومدير مكتب العلاقات بالوزارة.

حيث قام الوفد بتقديم مقترح لإقامة مهرجان تهالة للتراث والثقافة في دورته الخامسة، الذي يجسد الموروث الثقافي للطوارق بمنطقة تهالة والتعريف به، والذي يتضمن عروضًا لفرق الفنون الشعبية ومعارض للمقتنيات الشعبية والصناعات التقليدية ومسابقات الهجن والمهاري، آملين من وزارة الثقافة دعم هذا المهرجان.

بدورها، أكدت الدروقي بأن الوزارة تولي اهتمامها وتشجيعها بمثل هذه البرامج والمهرجانات التي تهتم بالتراث والثقافة الشعبية لكافة مكونات النسيج الاجتماعي لكافة المناطق الليبية.