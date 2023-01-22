المصحات التونسية ترفض استقبال المرضى الليبيين

تواصل المصحات التونسية في العاصمة تونس رفضها استقبال وعلاج المرضى الليبيين، بحجة عدم دفع الديون المستحقة للمصحات على الدولة الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، أمس، عن شهود عيان من المرضى الليبيين، الذين يعالجون على حساب الدولة الليبية، قولهم إن إدارات هذه المصحات «قامت بإخراجهم في وقت سابق، وأوقفت علاجهم، وتعاملت معهم بأسلوب مستفز، دون أي مراعاة لظروفهم الصحية الصعبة».

مضيفين أن هذه المصحات «رفضت عودة المرضى ومواصلة علاجهم، وامتنعت عن التعامل أو الاعتداد بالرسائل والخطابات الموجهة إليها من قبل السفارة الليبية في تونس، واشترطت تسديد الديون المستحقة».

وأوضح عدد من الشهود أن «هذا الإجراء المفاجئ من قبل المصحات التونسية شمل جميع المرضى النزلاء في معظم المصحات، الذين يعانون من أمراض الأورام والقلب والجلطات… وغيرها، ولم يشمل الجرحى الموفدين على حساب مركز الطب الميداني والدعم لالتزام المركز بتسوية إجراءاتهم المالية مع المصحات».

وناشد المرضى الليبيون السلطات الليبية، وفي مقدمتها وزارة الصحة، التدخل السريع لحل هذه الإشكالية، والنظر في معاناتهم، خصوصاً أن من بينهم مرضى الأورام والقلب والجلطات الذين يحتاجون إلى رعاية طبية فائقة.