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بوقعيقيص: مقترح مجلس النواب في بنغازي وآخر للشيوخ في طرابلس تفتيت للسلطة التشريعية

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، إن مقترحاً لمجلس النواب في بنغازي وآخر للشيوخ في طرابلس يعد تفتيتاً للسلطة التشريعية، موضحة أن الملتقى كان يدعو دائماً لوجود غرفة ثانية بالسلطة التشريعية، للحد من انفراد النواب ببعض القضايا التشريعية المهمة.

بوقعيقيص وفي تصريح صحفي لها رصده موقع الوطن أكدت أن غرفتي التشريع لا بد أن تكونا في مدينة واحدة، وفق كل التجارب البرلمانية المتعارف عليها، منوهة بأن ذلك ما سعى له الملتقى بشدة لإقراره، مضيفة أن علاقة المجلسين حال الموافقة على الفكرة سيشوبها التوتر كما هو الوضع الراهن بين النواب والدولة، الأمر الذي من شأنه أن يكرس الانقسام السياسي.

واعتبرت بوقعيقيص أن وجود السلطة التنفيذية بشقيها في طرابلس؛ رئيس الدولة ورئيس الحكومة يمثل التوازن السياسي الذي يطالب به المشري، وأن أي تقسيم آخر دون ذلك سيكون إهداراً لحق بنغازي.

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الوطن الليبية

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