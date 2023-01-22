البيوضي: حديث الدبيبة بسوء عن بعيو مساس بحرية الرأي والتعبير

استنكر رئيس حزب التجديد سليمان البيوضي تنمر رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة على الصحفي محمد عمر بعيو.

وقال البيوضي في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن الطافش بعد أن ظهرت كل سوءاته خلال عام واحد وثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنه فاقد لكل قيم الخصومة والمروءة والشرف ولا يفقه إلا لغة الفساد والفوضى، ولا يفهم معنى الاختلاف السياسي والديمقراطي، خرج اليوم مستهزئا بالأستاذ محمد عمر محمد بعيو (تلميحا لا تصريحا) معتقدا بأن أحاديث السفهاء قد تنال من قيمته كصحفي.

وأضاف أن الحديث بسوء عن بعيو هو مساس بحرية الرأي والتعبير، وتأكيد آخر بأن العملاء يخشون الحقيقة ويخافون انتشار الوعي.

وتابع: “كل التضامن مع الأستاذ محمد بعيو الذي هز بصوته أركان الفاسدين كريح عاتية”.

وخلال كلمة الدبيبة السبت بملتقى المرأة في مصراتة، تنمّر على “بعيو”، قائلا: “في واحد طوله 50 سنتيمتر ولسانه 30 متر من مصراتة ينتقد فينا ويبغبغ بس”.