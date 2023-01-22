جهاز تطوير الخدمات العلاجية ووفد سلوفاكي يزوران مركز الصداقة التركي الليبي

الوطن|رصد

أجرى جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، رفقة الوفد الطبي القادم من دولة سلوفاكيا لعلاج مرضى الضمور العضلات، زيارة ميدانية إلىمركز الصداقة التركي الليبي للعلاج الفيزيائي، ومركز الهلال للعلاج الطبيعي بمدينة مصراتة.

وتهدف الزيارة إلى الإطلاع على أوضاع المراكز وتقييمها والوقوف على الوضع الصحي بها، وذلك ضمن خطة توطين العلاج بالداخل التييعمل عليها الجهاز، في حين سيبدأ الفريق الطبي يوم غد الأحد بإجراء الكشف على الحالات المسجلة لتقييم وضعها الصحي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة والتوصية المستمرة من قبل النائب العام، لدعم شريحة مرضى ضمور العضلات.