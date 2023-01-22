الجرندي يصل طرابلس للمشاركة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب

وصل وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، مساء السبت، إلى مطار معيتيقة لحضور المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب الذي تحتضنه العاصمة طرابلس غدا الأحد.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان مقتضب، إنها شاركت في تأمين موكب الوزير التونسي رفقة أجهزة أمنية أخرى.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المنتهية قفل طريق الشط من مطار معيتيقة الدولي باتجاه الظهرة وطريق السكة وصولا إلى مجمع قاعات ريكسوس غدا.

ولفتت الوزارة في بيان، إلى أن “حركة الطيران ستكون اعتيادية ويمكن للمسافرين والقادمين إلى المطار الدخول والخروج عبر دوران إسبان”.

وأعلنت مراقبة التربية والتعليم بطرابلس المركز بقاء جداول الامتحانات كما هي عليه، وترحيل جدول امتحان يوم الأحد إلى موعد آخر سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وأشارت المراقبة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه سيتم التبليغ بموعد الامتحان المرحّل بعد عقد اجتماع اللجنة لتنسيق ومراعاة وضع الجداول السابقة.