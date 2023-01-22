العقوري: يجب حماية الأجيال القادمة من الاستغلال في حروب الفضاء السيبراني

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، أن الأمن السيبراني أصبح قضية هامة جدا، مؤكدا على ضرورة حماية الأجيال القادمة من الأخلاقيات الهدامة والاستغلال بأنواعه فيما يتعلق بالفضاء السيبراني.

وأوضح العقوري في كلمته مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني الذي ينظمه مجلس الأمن القومي اليوم السبت، إن القانون الصادر عن مجلس النواب رقم “5” لسنة 2022 ميلادي، بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية هو أساس قانوني صلب يمكن الاعتماد عليه في ردع كل من تسول له نفسه استغلال الوسط الرقمي لتحقيق مكاسب شخصية أو الإضرار بالغير.