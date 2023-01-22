استمرار تعليق العمل ببلدية طبرق

أكد عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، السبت، استمرار تعليق العمل في البلدية والقطاعات التابعة لها حتى تتوقف الاعتداءات على المخطط العام وعرقلة المشاريع المستهدفة داخل نطاق البلدية.

ودعا بوالخطابية في بيان مقتضب منشور على صفحة بلدية طبرق على موقع “فيسبوك”، كل القطاعات والمكاتب التابعة للبلدية الالتزام بهذه التعليمات حتى إشعار آخر.

وقرر المجلس التسييري لبلدية طبرق، الأربعاء، تعليق العمل إلى حين إشعار آخر، داعيًا الإدارات التابعة له إلى التقيد بالقرار.

وأرجع المجلس في بيان، قراره إلى عجز الأجهزة الأمنية والغرفة الأمنية والحرس البلدي عن إيقاف الاعتداءات المتكررة على ممتلكات الدولة من الساحات والحدائق والمخططات العامة.