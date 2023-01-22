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الرئيس الأوكراني: السفير الليبي معنا في هذا الوقت العصيب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

كشف الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 37 دول بينها ليبيا استأنفت تمثيلها الدبلوماسي في العاصمة الأوكرانية كييف بعد توقّف فرضته ظروف الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في تعليق على مقطع فيديو نشره على حسابه بتطبيق تليغرام الجمعة إن سفراء قبرص والنمسا وفنلندا وليبيا معنا هنا في كييف في هذا الوقت العصيب، في إشارة لعودة فتح سفارات هذه الدول.

وكانت قد علّقت العديد من البعثات الدبلوماسية عملها في أوكرانيا منذ انطلاق الحرب الرّوسية الأوكرانية العام الماضي.

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قناة ليبيا الحدث

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