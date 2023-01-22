المستشار صالح يلتقي المنسق العام لتكتل شركاء الوطن

الوطن|رصد

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة مساء اليوم السبت المنسق العام لتكتل شركاء الوطن فتحي العمامي.

وناقش اللقاء سبل إنهاء الأزمة الليبية والخروج من حالة الانسداد السياسي الراهن والمجهودات التي يقوم به التكتل في هذا الصدد،والملتقى الذي يعتزم التكتل إقامته بمشاركة جميع شرائح وأطياف الشعب الليبي.

يذكر أن تكتل شركاء الوطن يضم ممثلين عن عدد من البلديات والأحزاب والأعيان والمشايخ ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء سياسيين ومترشحين للرئاسة ومجلس النواب وممثلين عن المرأة والشباب.