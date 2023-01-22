قزيط: النظر إلى المصالحة الوطنية كمبارزة هي عملية قصيرة النظر

قال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط إن المصالحة كفكرة واستراتيجية وطنية دائما تسعى إلى تضميد الجراح وليس نكأها.

وأضاف قزيط في تصريحات صحفية، أن المصالحة تعني التسامي على الجراج لا شيطنة الآخر السياسي واستخدام قاموس التنابز والتحريض.

كما شدد قزيط على أنه لا يمكن لسياسي ليبي حصيف اليوم أن يصف خصومه السياسيين بالمجرمين، مبينا أن المجرمين هم من يلاحقهم القضاء الوطني، وهناك مجرمين من كافة تنويعات الطيف السياسي الليبي .

مشيرا إلى أن النظر إلى عملية المصالحة كمبارزة هي عملية قصيرة النظر، كما أن محاولة استخدام المصالحة جسر عبور ورافعة لمشاريع الوهم السياسي، هو خيانة لمشروع المصالحة نفسها.