وزير العدل: السجون تعاني الكثير من المشاكل الصحية و المعلومات شحيحة حول قضايا الليبيين المسجونين في الخارج

أوضحت وزير العدل خالد مسعود؛ ان جولته للمؤسسات العدلية ؛ شملت كافة مجمعات القضاء و النيابات و السجون ومؤسسات الإصلاح و التأهيل وإدارة الخبرة القضائية و الإدارات التابعة لها و المراكز العدلية ذات العلاقة.

مسعود، وفي تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، قال: “وجدنا الكثير من التراكمات و الجوانب التي تحتاج الى وقفة جادة و حقيقية و انجاز فعلي و عمل دؤوب، من اجل ؛ النهوض بالقطاع ، الإهمال واضح من الوزرات السابقة، و عدم و ضعها لأي الاستراتيجيات ، الامر الذي جعل الوزارة تعاني الكثير داخل مرافقها العدلية و المؤسسات التابعة لها”.

وحول ما يتداول من انتشار بعض الامراض داخل مؤسسات الإصلاح و التأهيل مثل السل و الجدري؛ افاد قائلا: “السجون تعاني الكثير من المشاكل الصحية و اطلعنا على الوضع و قمنا بالتواصل مع وزير الصحة ، الذي ابدى تعاونه ، و بالفعل ارسل فريق طبي للمستشفيات الواقعة ضمن دائرة محكمة استئناف بنغازي ، ولازلنا نعمل و نحاول و ننتظر الميزانية ربما قد تكون مناسبة لحل الكثير من المختنقات لدى وزارة العدل”.

وبسؤاله عن إمكانية ارسال المساجين الأجانب الى دولهم لقضاء محكوميتهم ببلدانهم او تبادلهم مع الليبيين الموجودين في السجون بالخارج ، أجاب قائلا “حقيقة لم تستجب أي من الدول التي تم مخاطبتها وفق القنوات القانونية و لا نعرف السبب بالرغم من تحصلنا على الشرعية من مجلس النواب و لكن المجتمع الدولي قد يرى رؤية لا يراها الليبيون”.

وأضاف: “و فيما يتعلق بقضية اللاعبين الليبيين الموجودين داخل سجون إيطاليا، تقدم ذويهم بطلب تم منحه رقم ملف، و احيل للمكتب القانوني لإعطاء الرأي و تم تسليمه الى وزارة الخارجية بحكم الاختصاص و هي تتابع الامر، ما عداهم فالمعلومات تكاد تكون شحيحة لمواطنينا لمساجين لدى الدول الأخرى”.