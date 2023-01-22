الشركسي: الدبيبة يحاول تخريب التفاهم بين مجلسي “النواب والدولة”

قال عضو ملتقى الحوار السياسي ” أحمد الشركسي ” إن رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” عبد الحميد الدبيية ” لوجود سلطة عسكرية تحكم البلاد مرة أخرى، هي محاولة لتخريب التفاهم بين مجلسي النواب والدولة، واستثمار لأي خلاف بينهما في محاولة لوصم القاعدة الدستورية حتى قبل أن تخرج للنور بكونها غير توافقية، في تعارض لفكرة أن هناك توافقًا على ضرورة استقالة العسكريين قبل الترشح للرئاسة، وبالتالي سيكون الحديث عن ترشح شخصيات مدنية لا عسكرية.

ورأى الشركسي في تصريحات صحفية، أن الدبيبة فقد جزءًا كبيرًا جدًا من شعبيته مع قيام حكومته قبل شهر بتسليم المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي للسلطات الأميركية، وذلك على خلفية اتهامه في حادث لوكربي..