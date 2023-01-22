بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 22 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 22 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة لا تزال الأجواء باردة على اغلب مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب من حين لأخر مساء هذا اليوم واحتمال سقوط أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة مساء هذا اليوم على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: : تتراوح مابين (20-15)مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ على اغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة قد تنشط على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (17-22)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مساء الغد على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (18- 23)مْ ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على غدامس والحمادة.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب..

الرياح: متغيرة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (19-21)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:29)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:07).