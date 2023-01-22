الأمين العام للجامعة العربية يبحث مع وزير خارجية إيطاليا عدد من الملفات والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الليبية

استقبل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني في العاصمة المصرية القاهرة.

وتطرقت المباحثات لعدد من الملفات والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الليبية.

كما أعرب وزير الخارجية الإيطالي عن سعادته بلقاء الأمين العام، السبت، موضحاً على حسابه بموقع “تويتر”، أن “اللقاء شهد تبادل مثمر للأراء حول الأوضاع في ليبيا، واستقرار منطقة المتوسط، متطلعا لتعزيز التعاون بين الجانبين”.

ومن جانبه أوضح أبو الغيط أنه “بحث مع الوزير الإيطالي ملفات تخص الاستقرار في منطقتنا العربية، وفي مقدمتها فلسطين والتعاون العربي الأوروبي”، مؤكداً أن “إيطاليا تلعب دورا مهما في المتوسط”، متطلعاً إلى تعزيز العلاقات الثنائية”.