مختار: نتوقع إنجاز القاعدة الدستورية قبل نهاية فبراير

قال النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار، إن ما يحدث في ليبيا هو صراع سياسي وعسكري يعوق توحيد مؤسسات الدولة، ومن غير المقبول أن نعلق هذا الأمر على المصالحة الوطنية وكأنها هي العائق.

ورأى مختار في تصريح لقناة “بي بي سي”، إن قدوم نواب المنطقة الشرقية إلى طرابلس وحديثنا معهم في كل المسائل هو الحافز الذي يجعلني أتكلم عن إمكانية توحيد مؤسسات الدولة وعلى رأسها تشكيل حكومة واحدة.

وأضاف أن النقاط العالقة بين مجلسي الدولة والنواب هما شرطا الترشح للانتخابات القادمة سواءً لانتخابات مجلس النواب أو الرئاسي وهما شرطا مزدوجي الجنسية والعسكريين.

وأشار إلى أن هناك سيناريو يمكن أن يحدث، وهو الذهاب للاستفتاء حول مادتي الخلاف بين المجلسين، وإذا تم الوصول إلى أي صيغة توافقية حول هاتين المادتين ستصبح القاعدة الدستورية مُنجزة.

وتابع: التقارب التركي المصري مهم جدًا في تقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب والدولة، وهذه التحالفات واضحة، ومصر موجودة بقوة في المنطقة الشرقية وكذلك تركيا في المنطقة الغربية، وهذا نتيجة للمواجهة العسكرية السابقة وكذلك التباين السياسي الحاصل.

واستكمل: “المطلوب في هذه المرحلة أن ينجح المجلسان برعاية أممية في الوصول إلى وثيقة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، ونتوقع إنجاز القاعدة الدستورية قبل نهاية شهر فبراير، وإجراء الانتخابات هذا العام”.