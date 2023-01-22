الطقس في ليبيا.. أجواء باردة واحتمالية سقوط أمطار على هذه المناطق

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، استمرار الأجواء الباردة على أغلب مناطق الشمال، خاصة مناطق الشمال الغربي مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

ففي رأس أجديد – سرت – الجفارة – نفوسة، السماء قليلة السحب تتكائر من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة مساء اليوم على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا على اغلب المناطق.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 17 و22 درجة مئوية.

وفي الجفرة- سبها – غات – غدامس-الحمادة، السماء صافية إلى قليلة مساء غد على غدامس والحمادة مع احتمال هطول أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على غدامس والحمادة.

وفي السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 19 و21 درجة مئوية.