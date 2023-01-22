المرعشلي: ينبغي عدم حضور اجتماع في عاصمة يسيطر عليها اللصوص والقتلة

الوطن| رصد

رجّح المحلل السياسي كامل المرعاش، في تصريحات رصدها “الوطن” أن تؤثر اشتباكات المليشيات المسلحة في طرابلس على مسارات الوفود المشاركة في الاجتماع التمهيدي لوزراء الخارجية العرب المزمع عقده اليوم.

وأضاف المرعشلي أنه رغم إصدار الدبيبة مرسوما يعطي فيها إجازة إلزامية للموظفين وإيقاف عجلة المدارس، فإنه من المرجح تغيير مسار الوفود وتأمين تنقلاتها بالسرعة الممكنة، لتفادي مواقع الاشتباكات، وخوفًا من أن تكون هدفًا للقذائف العشوائية، حالها حال ساكني طرابلس.

وشدّد المرعشلي على أنه ينبغي على البلدان العربية، عدم حضور اجتماع في عاصمة «يسيطر عليها اللصوص والقتلة، ويديرها مجرم فاسد مثل عبدالحميد الدبيبة».