المنقوش تبحث مع نظيرها التونسي ملفات اجتماع وزراء الخارجية العرب

بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة “نجلاء المنقوش”، مساء السبت، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين، عثمان الجرندي، أبرز الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه العاصمة طرابلس، الأحد.

وتبادلا المنقوش التي تترأس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ158، مع الجرندي، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

ووصل عثمان الجرندي في وقت سابق السبت، إلى مطار معيتيقة لحضور المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب الذي تحتضنه العاصمة طرابلس. وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان مقتضب، إنها شاركت في تأمين موكب الوزير التونسي رفقة أجهزة أمنية أخرى.