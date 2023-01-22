الارصاد: اجواء باردة وانخفاض ملحـوظ للحـرارة غـداً.. وأمطـار بهـذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 22/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء لاتزال باردة على أغلب مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين ( 13 – 19 )مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد خاصة على المناطق الجبلية.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لأخر على مناطق الشمال الغربي واحتمال سقوط أمطار متفرقة.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تنشط الرياح الجنوبية الشرقية على بعض مناطق الشمال الشرقي مما تسبب في اثارة الاتربة والغبار.

والله اعــــــــــــلم.