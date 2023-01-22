قزيط لـ “ليبيا الحدث”: محاولة استخدام المصالحة جسر عبور ورافعة لمشاريع الوهم السياسي هو خيانة لمشروع المصالحة نفسها

أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة بالقاسم قزيط أن “المصالحة كفكرة واستراتيجية وطنية دائما تسعى الى تضميد الجراح وليس نكأها”، مشيرا الى أن “المصالحة تعني التسامي على الجراج لا شيطنة الآخر السياسي واستخدام قاموس التنابز و التحريض”.

قزيط، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أكد أنه “لا يمكن لسياسي ليبي حصيف اليوم أن يصف خصومه السياسيين بالمجرمين”، مشيرا الى أن “المجرمين هم من يلاحقهم القضاء الوطني، وهناك مجرمين من كافة تنويعات الطيف السياسي الليبي”.

ونوه بأن النظر الى عملية المصالحة كمساجلة أو مبارزة هي عملية قصيرة النظر، مشيرا الى ان محاولة استخدام المصالحة جسر عبور ورافعة لمشاريع الوهم السياسي، هو خيانة لمشروع المصالحة نفسها.