أمن طرابلس: ضبط 316 سيارة مخالفة في طريق المطار وعين زارة

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط 194 سيارة مخالفة في طريق المطار وكذلك 122 سيارة مخالفة في عين زارة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن شرطة مرور ابوسليم تواصل حملتها الأمنية على المخالفين داخل طريق المطار وتمكنت من ضبط أكثر من 194 سيارةيقودها أجانب بدون لوحات معدنية كما حررت أكثر من 1192 مخالفة مرورية.

وأشارت مديرية أمن طرابلس أن قسم مرور عين زارة ضبط 122 سيارة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة وغير مكتملة الإجراءات القانونية داخل الحدود الإدارية لبلدية عين زارة.