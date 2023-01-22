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زيادة إنتاج حقل الظهرة بقدرة 1700 إلى 2000 برميل يوميا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط زيادة الإنتاج من حقل الظهرة بقدرة إنتاجية تصل تتراوح من 1700 إلى 2000 برميل يوميًا

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط عبر مكتبها الإعلامي أن فريق الإنشاءات والصيانة بحقل الظهرة تمكن من نقل وصيانة وتركيب وتشغيل فاصل الإنتاج رقم C-207 بالمحطة PL7-2 بعد إجراء جميع الاختبارات اللازمة للتشغيل بنجاح.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن المحطة دخلت العمل وهو ما أدى إلى زيادة الإنتاج من حقل الظهرة بقدرة إنتاجية تصل ما من 1700 إلى 2000 برميل يوميًا.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن ذلك يأتي في إطار خطط وبرامج إعادة إعمار وتطوير حقول الإمتياز 32.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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