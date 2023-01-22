زيادة إنتاج حقل الظهرة بقدرة 1700 إلى 2000 برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط زيادة الإنتاج من حقل الظهرة بقدرة إنتاجية تصل تتراوح من 1700 إلى 2000 برميل يوميًا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط عبر مكتبها الإعلامي أن فريق الإنشاءات والصيانة بحقل الظهرة تمكن من نقل وصيانة وتركيب وتشغيل فاصل الإنتاج رقم C-207 بالمحطة PL7-2 بعد إجراء جميع الاختبارات اللازمة للتشغيل بنجاح.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن المحطة دخلت العمل وهو ما أدى إلى زيادة الإنتاج من حقل الظهرة بقدرة إنتاجية تصل ما من 1700 إلى 2000 برميل يوميًا.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن ذلك يأتي في إطار خطط وبرامج إعادة إعمار وتطوير حقول الإمتياز 32.