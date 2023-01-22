حمودة: عددًا من وزراء خارجية العرب لم يؤكدوا حضور الاجتماع

صرح محمد حمودة الناطق باسم الحكومة منتهية الولاية بأن عددًا من الوزراء لم يؤكدوا حضور اجتماع وزراء الخارجية العرب حتى اليوم السبت.

وقال حمودة في تصريحات صحفية: “ننتظر تأكيدات وتقارير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بخصوص من سيحضر ومن سيتعذر”، مضيفًا “اجتماع وزراء الخارجية العرب سينطلق في طرابلس غدًا الأحد ولا صحة لما تردد عن تأجيل المؤتمر لأية أسباب“.

هذا وسيطر الغموض على إمكانية استضافة ليبيا للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب غدًا الأحد في طرابلس، في ظل ترؤس ليبيا لأول مرة منذ عام 2013 مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأعلن دبلوماسيون بوزارة الخارجية المصرية أن مصر ستتغيب عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي دعت له الحكومة منتهية الولاية في طرابلس غدًا الأحد .

ونقل مصدر مقرب من الحكومة المصرية، عن مصادر بوزارة الخارجية المصرية قولها إن هناك عدة دول عربية رفضت دعوة حكومة الدبيبة للحفاظ على وحدة الموقف العربي تجاه القضية الليبية، خاصة في ظل وجود حكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وهو المجلس الذي يعد الجهة الشرعية المنتخبة الوحيدة في ليبيا.