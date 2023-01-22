المنفي يلتقي وزير خارجية الجزائر في طرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي وصل طرابلس صباح اليوم الأحد للمشاركة في اعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

وبين المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الطرفين بحثا آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، ومساعي الجزائر الحثيثة لتعزيز الاستقرار والوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

ونقل لعمامرة للمنفي تحيات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وحرصه على تعزيز الاستقرار في ليبيا وعودتها لدورها الطبيعي.