وزير الخارجية الإيطالي: حل مشكلة ليبيا سيحل مشاكل الهجرة والطاقة

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن حل مشكلة ليبيا سيحل مشاكل الهجرة غير الشرعية والطاقة.

وقال تاياني في تصريحات إعلامية عقب وصولها القاهرة، إنه يجب أن نضمن أن يتم التوصل إلى حل انتخابي في ليبيا، مبينا أن ذلك يمكن أن يتحقق باتفاق بين الأطراف المتداخلة، على غرار مصر وتركيا وكذلك إيطاليا.

ووصل نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي مساء السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة تستمر يومين للقاء نظيره المصري سامح شكري.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، فقد تصدر محادثات الطرفين مواضيع تتعلق بالتعاون في قضايا الهجرة غير الشرعية، والتحديات الإقليمية، بما في ذلك ليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، وما يترتب عليها من آثار على سلامة الغذاء.

كما تأتي زيارة “تاياني” للقاهرة في سياق سلسلة من الزيارات قادته الأسبوع الماضي إلى تركيا وتونس، لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية، ولتحقيق الاستقرار في ليبيا، بحسب نوفا.

وكان “تاياني” قد صرح لدى عودته من أنقرة في 13 يناير الجاري، أن الاستقرار في ليبيا مرتبط بظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأن دور مصر وتركيا، اللتين تدعمان على التوالي سلطات برقة وطرابلس يعد “أساسيا”؛ حيث شدد تاياني على أن التزام القاهرة وأنقرة بتحقيق الاستقرار في ليبيا وتفضيل الانتخابات أمر أساسي.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية للأنباء

