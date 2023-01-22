رئيسة الوزراء الإيطالية تزور الجزائر لبحث ملفات الهجرة وليبيا

بدأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة إلى الجزائر اليوم الأحد، تستغرق يومين لبحث ملفات الهجرة غير النظامية والأزمة في ليبيا.

كما ستناقش ميلوني خلال زيارتها إلى الجزائر إمدادات الطاقة لتعويض الغاز الروسي.

تأتي زيارة ميلوني، في نفس الوقت التي يجري فيها نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني زيارة إلى القاهرةتستمر يومين، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وتتصدر جدول أعمال محادثات تاياني مواضيع تتعلق بالتعاون في قضايا الهجرة غير الشرعية، والتحديات الإقليمية، بما في ذلك ليبيا والحرب في أوكرانيا، وما يترتب عليها من آثار على نقص الغذاء.

وكان تاياني زار الأسبوع الماضي تركيا وتونس، لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية، ولتحقيق الاستقرار في ليبيا.