المنفي يبحث مع لعمامرة سبل تعزيز الاستقرار في ليبيا

الوطن / متابعات

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم مع وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة سبل تعزيز الاستقرار في ليبيا وعودتها لدورها الطبيعي، آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، ومساعي الجزائر الحثيثة لتعزيز الاستقرار والوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

وجدد وزير الخارجية الجزائري، تضامن بلاده ووقوفها الدائم إلى جانب المجلس الرئاسي والشعب الليبي، لتجسيد أولويات المرحلة الراهنة، مشيداً بدور المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وجهوده في التواصل مع كافة الأطراف الليبية.