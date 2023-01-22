المنقوش تبحث مع لعمامرة سبل العمل بمخرجات إعلان الجزائر

وصل إلى العاصمة طرابلس وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة؛ للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية.

وكان في استقبال الوزير الجزائري وزيرة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش، وقد تبادل الطرفان الأوضاع الراهنة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى سبل العمل بمخرجات “إعلان الجزائر” الصادر عن القمة العربية الحادية والثلاثين الذي استضافته الجزائر، لا سيما ما يخص الالتزام بتعزيز العمل العربي المشترك لصالح قضايا الأمة العربية.