العلاقي: نقابة المحامين تقود مساعي لحل الخلاف بين مجلسي النواب والدولة

رأى الخبير القانوني، محمد العلاقي، أن نقابة المحامين تقود مساعي لحل الخلاف بين مجلسي النواب والدولة.

وقال العلاقي، عبر «فيسبوك»: “نقيب المحامين والدور الوطني المطلوب، فهي تقود مساعي لتقريب وجهات النظر وحل الخلاف بين مجلسي النواب والدولة حول الانتخابات المقبله”.

وأضاف “بعد زيارته ومجلس النقابة ونقباء الفروع للقبة ولقاء المستشار عقيلة صالح، توجه نقيب المحامين وبعض نقباء الفروع للقاء خالد المشري، الذي رحب بوفد النقابة وأبدى استعداده التام لعقد لقاء والاتفاق على الخروج من الأزمه في أي وقت وأي مكان تحدده النقابة، وفق الله النقيب في جهوده المباركة”.