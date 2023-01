ليبيا – قالت الدكتورة منى محمد أبو سنوقة الطبيبة بـالبرنامج الوطني لمكافحة السرطان التابع لحكومة تصريف الأعمال إن توطين العلاج في ليبيا سيسهم في تخفيض الأعباء الضخمة التي تتكبدها خزينة الدولة من مليارات، تنفق على العلاج في المستشفيات خارج البلاد، كما سيساعد في رفع معدلات الشفاء حال وجود المريض وسط أسرته في ليبيا.

منى أبو سنوقة، رئيسة سجل السرطان بالمنطقة الوسطى، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” أرجعت هذه الأزمة الطبية إلى عدم اعتماد خطة موحدة وشاملة لتوطين العلاج، تعمل على تنفيذها كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وليس وزارة الصحة فقط، لافتة إلى أن أغلب الحكومات الليبية السابقة قالت إنها تسعى لتحقيق هذا الهدف، مضيفة: إن عدد الأطباء في ليبيا جيد؛ “لكننا نحتاج لاستقدام مجموعات إضافية من الأطقم الطبية المساعدة المدربة، وهؤلاء يحتاجون لرواتب بالعملة الصعبة، وبالتالي فالأمر يتطلب تسهيلات من الحكومة والمصرف المركزي”.

في سياق ذلك، دعت منى أبو سنوقة لدعم وتحديث المنظومة الخاصة بتوفر أدوية مرضى الأورام، بما يضمن تحقيق أكبر فعالية ممكنة، مشيرة إلى أن انفراد الدولة باستيراد تلك الأدوية أمر ضروري لضمان صلاحياتها وجودة تخزينها.

أما بخصوص التكلفة التي يتحملها مريض الأورام إذا لم تتوفر الجرعات العلاجية والأدوية المكملة بالمستشفيات العامة، فقد أوضحت منى أبو سنوقة أن سعر عبوة واحدة من الأدوية المخصصة لعلاج أورام الثدي، والتي تكفي أسبوعًا واحدًا فقط، أصبح يصل إلى 5 آلاف دينار ليبي في الصيدليات، بينما يحتاج المريض علاجًا على مدار العام، إلى جانب جرعات من الكيماوي وعلاجات أخرى.

وبخصوص عدد مرضى الأورام في ليبيا، أشارت الطبيبة للإحصائيات التي نشرتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية عن ليبيا خلال عام 2020، وهي 17531 حالة داخل البلاد، بينما توفي 4750 مريضًا العام الماضي، بينما تم رصد أكثر من 7 آلاف مريض بالسرطان خلال العام ذاته.

The post أبو سنوقة: توطين العلاج في ليبيا سيسهم في تخفيض الأعباء الضخمة التي تتكبدها خزينة الدولة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

