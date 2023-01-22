بدء أعمال الجلسة المغلقة للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

بدأت أعمال الجلسة المغلقة للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في العاصمة الليبية طرابلس برئاسة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش رئيسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورتها الـ(158).

ويشارك في المؤتمر وفود من وزارات خارجية قطر، تونس، الجزائر، قطر، فلسطين، سلطنة عمان، جزر القمر، السودان، والممثل الخاص للاتحاد الأفريقي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الدول العربية للمساعدة في إعادة الاستقرار لليبيا مؤكدا أن البعثة الأممية تقدر المشاركة العربية لمساعدة ليبيا على تجاوز لأزمة.