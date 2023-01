أبو راوي: اللوائح التأديبية الصادرة عن وزارة التعليم معيبة ولا تحمي المعلمين

ليبيا – علق رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف أبو راوي على ظاهرة الاعتداء على المعلمين.

أبو راوي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أكد أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها المعلمون للاعتداء، وآخرها الاعتداء على مدرسة بمدينة زوارة.

ووصف اللوائح التأديبية الصادرة عن وزارة التعليم بـ “المعيبة” ولا تحمي المعلمين، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قانون حماية المعلم من قبل مجلس النواب.

أبو راوي أشار إلى أن ظاهرة الاعتداء على المعلمين ستستمر إن لم تكن هناك قوانين رادعة ضد المعتدين على المعلمين.

