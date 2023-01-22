بوشناف يدعو لإنشاء فضاء عربي وإقليمي آمن لتداول المعلومات

الوطن| رصد

دعا مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، إلى إنشاء فضاء عربي وإقليمي آمن لتداول المعلومات الموثوق بها، ومنع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على كل ما يمس الأمن القومي.

وأكّد بوشناف، في افتتاح مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني المنعقد في بنغازي، على ضرورة السعي إلى تحسين البنى التحتية الخاصة بالمجال المعلوماتي، مشددا على أهمية تكثيف التدريب والتأهيل والتطوير لوسائل وأساليب ضمان الأمن السيبراني.

كما نوّه بوشناف بوجوب خلق تكنولوجيا محلية تكسر احتكار الشركات الدولية العملاقة، داعيًا خبراء الأمن السيبراني إلى إنشاء المركز العربي للتعاون في مجال الأمن السيبراني.

وانطلقت أعمال المؤتمر أمس بحضور رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ووزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، ومسؤولين من سوريا والعراق وتونس ومصر وليبيا.

وتستمر أعمال المؤتمر وفعالياته والندوات المدرجة على جدول أعماله حتى 23 يناير الجاري.