قال نائب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي إن اتحاد جمعيات حماية المستهلك يدعو المواطنين لمقاطعة اللحوم الوطنية بعد ارتفاع أسعارها إلى 52 دينارًا للكيلو الواحد.

الكردي توقع خلال تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن يتجاوز سعر كيلو اللحم خلال شهر رمضان المبارك 60 دينارًا.

وأشار إلى أن الاتحاد يطالب بتحديد الذبح في السلخانات المعتمدة بموجب القانون رقم 59 والذي أولى البلديات في المادة 17 بالإشراف المباشر على السلخانات وتكليف طبيب بيطري بالكشف على الذبائح.

وأفاد أن الاتحاد نظم خلال السنوات الماضية حملات لمقاطعة البيض والزيوت واللحوم نتيجة ارتفاع الأسعار غير أن نسبة استجابة المواطنين كانت متدنية.