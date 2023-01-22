المنقوش: نجدد تعهد الحكومة بإجراء الانتخابات

جددت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش تعهد الحكومة بإجراء الانتخابات احتراما لإرادة أكثر من 2.5 مليون ناخب

وأضافت المنقوش في كلمتها خلال افتتاح الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب أن فاعلية الدور العربي في مساعدة ليبيا يجب أن تكون بتفاعل مع الدور الأممي والإفريقي والشركاء الدوليين في طريق دعم إجراء الانتخابات.

وأشارت المنقوش إلى أن الحكومة حافظت على تقديم الخدمات الأساسية لكل الليبيين وأنهى وصولها للسلطة حالة الاقتتال بينهم لأول مرة منذ 10 سنوات.

وأعربت المنقوش عن رفضها ما وصفته تسييس قواعد العمل بميثاق جامعة الدول العربية مركدة إصرار ليبيا على ممارسة كامل حقوقها بجامعة الدول العربية قائلة لا نعترف بالتمييز بين أعضائها.