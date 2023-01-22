المستشار صالح: فرصة إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة

العنوان-طبرق

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن أمام بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مقترحا حول آليات تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن فرصة إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة.

ونقلت صفحة الناطق باسم مجلس النواب عن عقيلة قوله، إن “الانتخابات لا بد أن تكون في ظل حكومة واحدة”، لافتا إلى أنها ليست غاية، إنما هي وسيلة لإرساء الاستقرار في البلاد.

وأوضح المستشار صالح أن “عمل الحكومة من طرابلس يعني أنها ستكون تحت رحمة المجموعات المسلحة.. وهو أمر نرفضه”، وأشار في الوقت ذاته إلى أنه أبلغ رئيس المجلس الرئاسي أن “الحكومة الشرعية هي التي يعتمدها مجلس النواب”.