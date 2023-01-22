ليبيا – قال عصام عميش القيادي في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالولايات المتحدة إن إشراك خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) الذي إدعى أن لديه “سجل فظيع من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب” غير مقبول وليس خيارًا قابلًا للتطبيق، بحسب زعمه.

عميش وخلال رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، نقلتها قناة “ليبيا الأحرار” أضاف: “أن حفتر بصفته مواطنًا أمريكيًا مسؤول جنائيًا بموجب القانون الأمريكي عن مرتزقة شبه عسكريين تابعين لفاغنر، إلى جوار قضايا أخرى”.

وأكد رئيس التحالف ملاحقة عدد من القضايا لخليفة حفتر أمام القضاء الأمريكي، تحت رعاية قانون حماية ضحايا التعذيب والهجمات العشوائية ضد طلاب الأكاديمية وأهداف مدنية أخرى في العاصمة طرابلس، طبق قوله.

وحذر عميش مما وصفه بـ”استرضاء مجرمي الحرب الذين عارضوا باستمرار أي جهود دولية وإقليمية لتحقيق الاستقرار في ليبيا على مسار الديمقراطية وسيادة القانون”.

Shares

The post عميش في رسالة لـ بايدن: إشراك خليفة حفتر غير مقبول وليس خيارًا قابلًا للتطبيق first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية