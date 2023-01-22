ليبيا.. طبرق تؤكد استمرار تعليق العمل بكل قطاعاتها

قال عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، إن تعليق العمل مستمر في البلدية والقطاعات التابعة لها حتى تتوقف الاعتداءات على المخطط العام وعرقلة المشاريع المستهدفة داخل نطاق البلدية.

وفي بيان له، نشر عبر الصفحة الرسمية لبلدية طبرق على “فيسبوك”، دعا بوالخطابية كل القطاعات والمكاتب التابعة للبلدية إلى االالتزام بهذه التعليمات حتى إشعار آخر.

وكان المجلس التسييري لبلدية طبرق، قرر تعليق العمل إلى حين إشعار آخر، داعيا الإدارات التابعة له إلى التقيد بالقرار.

وأرجع المجلس في بيان، قراره إلى عجز الأجهزة الأمنية والغرفة الأمنية والحرس البلدي عن إيقاف الاعتداءات المتكررة على ممتلكات الدولة من الساحات والحدائق والمخططات العامة.