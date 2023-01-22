اشتباكات المليشيات في طرابلس تدفع للإبقاء على عملية «إيريني»

الوطن| رصد

أبلغت اللجنة العسكرية في وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، سفراء الدول الأعضاء في بروكسل، بضرورة الإبقاء على عملية «إيريني» حتى 31 مارس 2025 على الأقل.

وعزت اللجنة في مذكرة رفعتها للسفراء توصيتها إلى حالة عدم الاستقرار المتفاقمة في ليبيا، بما في ذلك الاشتباكات التي تندلع من حين لآخر بين المليشيات في طرابلس.

ونوّه المستشارون العسكريون في المذكرة التي كشف عنها موقع «يوروبسرفر» البلجيكي اليوم، بضرورة بقاء دوريات الاتحاد الأوروبي متوقفة قبالة السواحل الليبية لسنوات مقبلة.

كما شددت وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على أنه ينبغي على إيريني «زيادة فعالية المراقبة الجوية لمنطقة عملياتها للسماح بالكشف المبكر عن مغادرة المهاجرين». وتابعت أنه عليها أيضا استكشاف «استخدام قدرات الاتحاد الأوروبي لمراقبة المزيد من الطرق البرية العديدة»، في إشارة إلى وكالة المراقبة الأوروبية المشتركة عبر الأقمار الصناعية في إسبانيا.