ديمترا الدولية للتقنيات الزراعية: أبرمنا اتفاقية تعاون مع الليبية للطاقة الشمسية

أكد تقرير إخباري نشرته المنصة الإخبارية الرسمية لشركة “ديمترا” الدولية للتقنيات إبرام الأخيرة لاتفاقية للتعاون والتطوير مع الشركة الليبية للطاقة الشمسية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أوضح أن تقنية الطاقة الكهروضوئية ستكون في متناول المزارعين في المناطق النائية حيث الكهرباء الغائبة، ما يعني تطوير العمليات الزراعية ومساعدتهم على زيادة غلاتهم وخفض التكاليف الإجمالية وتخفيف المخاطر.

وأوضح التقرير أن معظم الـ170 ألفًا من المزارع المستهدفة بخطة الشركتين تحتاج لكهرباء موثوقة، ما حتم منحها وصولًا للطاقة البديلة النظيفة المتجددة بشكل دائم عوضًا عن الشبكة الكهربائية الرسمية، ناقلًا عن المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “ديمترا” ماجد المنتصر وجهة نظره بالخصوص.

وقال المنتصر: “تواجه معظم حقول مناطق الجنوب تحدي كونها خارج نطاق الشبكة الكهربائية وتدعم ديميترا والشركة الليبية للطاقة الشمسية المزارعين والجمعيات الليبية المحلية لممارسة عمليات الزراعة اليومية من دون حدوث أي انقطاع في التيار الكهربائي”.

وتابع المنتصر قائلًا: “ومن خلال منح المزارعين إمكانية الوصول إلى الكهرباء فإننا نوفر لهم الأدوات اللازمة لتطوير زراعتهم”، فيما قالت شريكة المبيعات القُطرية في “ديميترا” آية شريف: “سعداء بهذه الشراكة حيث نسعى إلى التحول الرقمي وتطوير العمليات الزراعية في ليبيا”.

وأضافت شريف بالقول: “ومن خلال اعتماد الأساليب والأدوات الرقمية الحديثة في إدارة المزارع وتوفير حلول الطاقة البديلة يمكن للمزارعين رفع قدراتهم الإنتاجية والنهوض بالاقتصاد الزراعي في ليبيا”. في وقت أبدى فيه المدير التنفيذي للشركة الليبية للطاقة الشمسية محمد الزروق رأيه أيضا.

وقال الزروق: “وقعت شركتنا مذكرة تفاهم مع ديميترا لتضع الأسس بين الطرفين لتستفيد الأولى من حيث كونها للتقنيات الزراعية من حلول الطاقة البديلة التي تقدمها الثانية ولتبقى ملتزمة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتقدم حلول تقنية مطورة للمزارعين في ليبيا وجميع دول العالم”.

وأضاف الزروق قائلًا: “هذه الاتفاقية لها أولويتان رئيسيتان توطين أنظمة الطاقة البديلة والمتجددة وحلول الزراعة الذكية المصممة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الزراعة المستدامة ودفع التنمية الزراعية والاقتصادية في ليبيا إلى الأمام ومواكبة العالم والتطور في مجال الزراعة الذكية”.