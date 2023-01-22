المنقوش تتبادل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مع وزير خارجية الجزائر

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش صباح اليوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في العاصمة طراباس اليوم الأحد بمشاركة الدول الأعضاء بالجامعة العربية.

وتبادل الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التأكيد على العمل بمخرجات “إعلان الجزائر” الصادر عن القمة العربية 31 التي ترأستها الجزائر بشأن الالتزام بتعزيز العمل العربي المشترك لصالح قضايا الأمة العربية.