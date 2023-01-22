مصادرنا: غياب 12 دولة عربية عن اجتماع وزراء الخارجية في طرابلس

تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على قائمة بأسماء ومستويات التمثيل المشاركة في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب الذي يقام في العاصمة طرابلس برئاسة وزيرة الخارجية نجلاء المقوش.

وبحسب القائمة فقد تغيب عن المشاركة نهائيا 12 دولة عربية هي الأردن، الإمارات، البحرين، الكويت، السعودية، جيبوتي، سوريا، العراق، مصر، موريتانيا، اليمن، لبنان(اعتذار وزير الخارجية ولم يتم تسمية من ينوب عنه)

فيما شاركت السودان بسفيرها في طرابلس إبراهيم محمد أحمد وكذلك فلسطين بالقائم بالأعمال بالسفارة الفلسطينية بطرابلس محمد رحال وأيضا جزر القمر شارك منها القائم بأعمال سفارة جزر القمر بطرابلس أمير أحمد الفوندي.

وشارك في الاجتماع عن عماد مندوبها لدى الجامعة العربية عبد الله مسلم وعن قطر نائب مندوبها لدى الجامعة العربية فهد بن راشط المريخي وعن المغرب مستشار وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أبوزكري الريحاني.

وشارك في الاجتماع وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجراندي ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ووزير خارجية الصومال أبشير جامع.

كما شارك في الاجتماع ممثلة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في طرابلس وحيدة عياري.