باثيلي: عقد التشاوري العربي في طرابلس يهدف إلى خلق ظروف لمساعدة ليبيا

العنوان-طرابلس

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باثيلي، إن “عقد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في العاصمة طرابلس يهدف إلى خلق ظروف لمساعدة ليبيا على العودة”، معتبرا أن “التضامن ضروري لأن المنطقة تحتاج إلى أن تكون ليبيا بلدا مستقرا”.

وأضاف باثيلي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في العاصمة طرابلس أن “الأزمة الليبية طالت أكثر من عشر سنوات، وحان الوقت لأن يجتمع شمل الليبيين وقادتهم بحل (ليبي- ليبي)، ومنذ أن توليت منصبي زرت البلاد والتقيت بكل الأطراف وما سمعته من كل المواطنين هو إنهاء هذه الأزمة”.

ودعا باثيلي الأطراف الليبية للاتفاق على أن تعود ليبيا إلى الحضن الأفريقي وإلى عائلة الأمم المتحدة كبلد مستقر آمن.

وأضاف: “نحن في الأمم المتحدة نقدر جهود دول الجوار في مساعدة ليبيا، وأود أن أهنئ جيران ليبيا ومشاركتهم في خلق ظروف لمساعدة ليبيا على العودة”.

وقال باثيلي “مواطنو ليبيا يريدون تحمل مسؤوليتهم تجاه التاريخ وتجاوز هذه الخلافات لتجاوز الانقسام، لأنهم يعلمون أن ما تقوم به دول الجوار يعود عليهم هم بالضرورة، ومواطنو هذا البلد ليسوا أعداء”.