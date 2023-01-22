وزيرة خارجية دبيبة: الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية

أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، على التزام الحكومة بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية ومنع انزلاقها إلى الفوضى.

ودعت وزيرة الخارجية، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في طرابلس، إلى أن تكون جهود الجامعة على مستوى جهود الأمم المتحدة.

وأضافت المنقوش: “حكومة الوحدة الوطنية مصرة على دور الجامعة العربية، ولا يمكن منعها من لعب دور إيجابي في إنهاء المرحلة الانتقالية”.

وتابعت: “نؤكد اليوم على إصرار دولة ليبيا على ممارسة حقوقها في جامعة الدول العربية، رافضين تسييس قواعد العمل وميثاق لوائج جامعة الدول العربية التي لنا بها موقع تاريخي لن تناله دعوات التشكيك في قدرات ليبيا لاستضافة أشقائها”.

وقالت المنقوش: “البعض استكثر على ليبيا استضافة اجتماعا تشاوريا قد لا تتجاوز مدة انعقاده الساعات، تطرح خلاله الأراء بشكل مرن في العديد من الملفات”.

وأضافت: “حكومة الوحدة الوطنية حافظت على تقديم الخدمات الأساسية لكل أبناء ليبيا بجميع مناطقها، وأنهى وصولها إلى السلطة حالة الاقتتال بينهم لأول مرة منذ 10 سنوات، كما تم تفعيل الإدارة المحلية بعد سنوات من توريط البلديات في الانقسام السياسي والحروب”.

واستطردت: “كما شهد الاقتصاد الوطني تعافيا ملحوظا مدفوعا بجملة من الإجراءات على مستوى السياسية الاقتصادية والنقدية والمالية، فاعكس حجم الإنفاق الاستثماري بنحو 17 مليار دينار على عودة الحياة لمشروعات التنمية التي كانت متوقفة منذ عام 2011”.