رئيس مجلس غات: سعر 20 لتر وقود عندنا وصل إلى 120 ديناراً

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية غات، إبراهيم الخليل، أن سعر 20 لترًا من الوقود في غات وصل لنحو 120 ديناراً، مشددا على أن هناك غضب شعبي في غات على خلفية انعدام الوقود.

وقال الخليل، في تصريحات له: “انعدام الوقود أثر سلبًا على سير مرضى الكُلى؛ حيث يبعد مركز غسيل الكُلى عن مركز المدينة نحو 10 كيلومترات، وحركة السير شبه معدومة في المدينة، والطلبة الذين يقطنون بعيدًا عن مدارسهم لم يتمكنوا من الذهاب للدراسة”.

وأضاف “وصل سعر أسطوانة الغاز في البلدية إلى 50 دينارا، وفي الحالات الطبيعية يصل سعر 20 لترا من الوقود بـ 40 دينار؛ وأسطوانة الغاز بـ 35 ديناراً”.

وتابع “نأسف أن نقول إن بلدية غات بلدية أزمة وليست بلدية تنمية كباقي البلديات، وخاطبنا الجهات المسؤولة وعلى رأسها المؤسسة الوطنية للنفط، ولكن دون جدوى”.