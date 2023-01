ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة أمس السبت المنسق العام لتكتل شركاء الوطن فتحي العمامي.

اللقاء تناول وفقًا للموقع الرسمي التابع للمجلس سُبل إنهاء الأزمة الليبية والخروج من حالة الانسداد السياسي الراهن والمجهودات التي يقوم به التكتل في هذا الصدد، والملتقى الذي يعتزم التكتل إقامته بمشاركة جميع شرائح وأطياف الشعب الليبي.

الجدير بالذكر أن تكتل شركاء الوطن يضم مُمثلين عن عدد من البلديات والأحزاب والأعيان والمشايخ ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء سياسيين ومترشحين للرئاسة ومجلس النواب وممثلين عن المرأة والشباب.

Shares

The post المستشار عقيلة صالح يبحث مع المنسق العام لتكتل شركاء الوطن سُبل إنهاء الأزمة الليبية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية