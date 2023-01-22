عبد العزيز: المنقوش أثبتت أنها عنيدة جدا أمام صلف وتغطرس مصر

زعم عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته محمود عبد العزيز، أن وزيرة خارجية الدبيبة، نجلاء المنقوش، أثبتت أنها عنيدة جداً أمام ما وصفه بـ«صلف وتغطرس»، وزير الخارجية المصري، سامح شكري ودبلوماسية مصر، وذلك بعد عقد الاجتماع التشاوري لوزارء الخارجية العرب في طرابلس، وفقا لتعبيره.

وقال عبد العزيز، في منشور له، عبر «فيسبوك»: “القصة باختصار؛ أرادت ليبيا عقد اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب، رفضت مصر وأصرت المنقوش”، بحسب وصفه.

وأضاف “أيدت الجزائر وتعنتت مصر واليوم تنتصر ليبيا ويعقد الاجتماع بعدد يتحاوز النصاب (النصاب ثمانية دول)، اليوم تستضيف طرابلس الزهية البهية الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بحضور عشر دول، وأثبتت المنقوش أنها عنيدة جداً أمام صلف وتغطرس سامح شكري ودبلوماسية مصر”، على حد قوله.

وتابع في منشور آخر “يا سامح شكري، الاجتماع التشاوري حق للدولة التي تترأس مجلس الجامعة، لا أدري ما هذا العبث الذي تمارسه مصر ضد ليبيا”، وفقا لادعائه.