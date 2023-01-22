الجزائر تشيد بجهود المجلس الرئاسي الليبي لتحقيق المصالحة الوطنية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الذي نقل تحيات الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، مؤكداً حرصه على تعزيز الاستقرار في ليبيا وعودتها لدورها الطبيعي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، ومساعي الجزائر الحثيثة لتعزيز الاستقرار والوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

وجدد وزير الخارجية الجزائري، تضامن بلاده ووقوفها الدائم إلى جانب المجلس الرئاسي والشعب الليبي، لتجسيد أولويات المرحلة الراهنة، مشيداً بدور المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وجهوده في التواصل مع كافة الأطراف الليبية.

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